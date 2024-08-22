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Олимпиада

Олимпиада

Сегодня, 14:45

Винер сомневается, что россиянам позволят выступить на Олимпиаде в Лос-Анджелесе

Алина Савинова
Ирина Винер.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер заявила, что не верит в допуск российских спортсменов на летнюю Олимпиаду-2028 в Лос-Анджелесе.

«Лос-Анджелес — это город не из той страны, которая может дать нам возможность выступать на Олимпийских играх. Мы уже не выступали один раз в Америке. У нас тоже несколько стран не выступали, но мы от этого не проиграли, ведь у нас мужчины не били морды женщинам», — приводит РИА Новости слова Винер.

Лос-Анджелес принимал Олимпийские игры в 1984 году. Тогда сборная СССР отказалась от поездки в США.

Последняя летняя Олимпиада прошла с 26 июля по 11 августа в Париже. Сборная России, которая выступала на турнире в нейтральном статусе, заняла 79-е место в медальном зачете, выиграв одну медаль. В парном теннисном разряде Мирра Андреева и Диана Шнайдер завоевали серебро.

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики неоднократно высказывала свою резкую отрицательную позицию по поводу выступления российских спортсменов на Играх в столице Франции без национального флага и гимна.

Источник: РИА Новости
Ирина Винер-Усманова
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