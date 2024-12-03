Владимир Путин поручил рассмотреть вопросы о сохранении автономности ОКР

Президент России Владимир Путин поручил до 5 декабря рассмотреть вопросы о сохранении автономности деятельности ОКР.

«Администрации президента Российской Федерации совместно с Минспортом России и при участии Олимпийского комитета России дополнительно рассмотреть вопросы о сохранении автономности деятельности Олимпийского комитета России, об обеспечении деятельности его президента в полном соответствии с Олимпийской хартией, уставом Олимпийского комитета России и решениями, принятыми Олимпийским собранием, и при необходимости представить предложения по внесению соответствующих изменений в законодательство Российской Федерации и названный устав», — говорится в перечне поручений по итогам заседания Совета по развитию физической культуры и спорта. Документ опубликован на сайте Кремля.

Срок исполнения — 5 декабря текущего года. Ответственными назначены помощник президента РФ, секретарь Госсовета Алексей Дюмин, а также министр спорта РФ Михаил Дегтярев.

15 октября четырехкратный олимпийский чемпион Станислав Поздняков сообщил, что покинет пост главы ОКР. Срок его полномочий истек 13 ноября.

7 ноября Дегтярев подтвердил намерение возглавить ОКР. Нового главу организации выберут 13 декабря. Также в рамках заседания пройдут выборы гендиректора, генсека, первого вице-президента и вице-президентов, членов исполкома и контрольно-ревизионной комиссии.