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Олимпиада

Сегодня, 09:50

Власти Франции поддержали выдвижение заявки на проведение зимней Олимпиады-2030 в Альпах

Ана Горшкова
Корреспондент
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Франция может подать заявку на проведение зимних Олимпийских игр-2030 в своих альпийских регионах, заявила министр спорта, Олимпийских и Паралимпийских игр Франции Амели Удеа-Кастера.

«Французское правительство поддерживает эту заявку, но при этом четко осознает, что ее инициаторами являются прежде всего два региона и спортивное движение. Они знают, что могут рассчитывать на нашу помощь в подготовке заявки, которая затем будет рассмотрена комиссией МОК по городам-организаторам в период до декабря 2023 года», — приводит слова Удеа-Кастера AFP.

По ее словам, с соответствующим предложением на прошлой неделе выступили главы регионов Овернь-Рона-Альпы и Прованс-Альпы-Лазурный берег. Также власти Франции намерены увеличить премии для французских спортсменов за получение олимпийских наград и вдвое увеличить премии для членов команд, готовивших спортсменов.

В 2024 году во Франции пройдут летние Олимпийские игры. Ранее страна принимала зимние Игры 3 раза — в 1924 в Шамони, 1968 в Гренобле и 1992 в Альбервиле.

Город-организатор Олимпиады-2030 будет избран на 142-й сессии МОК в Париже 23-24 июля 2024 года.

В проведении зимних игр ранее были заинтересованы канадские Ванкувер и Уистлер, однако они отозвали свое предложение, а также американский Солт-Лейк-Сити, японский Саппоро и шведский Стокгольм.

Олимпиада
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