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Сегодня, 14:20

Власти Индии сформировал команду по подготовке страны к возможному проведению Олимпиады 2036 года

Виктория Кравченко
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Премьер-министр Индии Нарендра Моди сформировал команду наблюдателей, которые должны собрать информацию о проведении крупных спортивных соревнований мирового уровня. Он хочет подготовить страну к потенциальной организации летних Олимпийских и Паралимпийских игр 2036 года

«Я сформировал команду и велел им приехать в качестве наблюдателей на все эти мероприятия и изучить подробности. Мы должны развивать человеческие ресурсы, готовить инфраструктуру, понимать потребности.

В то же время мы должны подготовить индийских спортсменов. Если мы проводим Олимпийские игры, как может кто-то другой взять золотую медаль?» - цитирует Моди ТАСС.

Ранее заявки на проведение Олимпийских игр 2036 года подали Мексика, Индонезия и Польша.

 
Источник: https://tass.ru/sport/20901755
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