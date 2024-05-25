Власти Индии сформировал команду по подготовке страны к возможному проведению Олимпиады 2036 года

Премьер-министр Индии Нарендра Моди сформировал команду наблюдателей, которые должны собрать информацию о проведении крупных спортивных соревнований мирового уровня. Он хочет подготовить страну к потенциальной организации летних Олимпийских и Паралимпийских игр 2036 года

«Я сформировал команду и велел им приехать в качестве наблюдателей на все эти мероприятия и изучить подробности. Мы должны развивать человеческие ресурсы, готовить инфраструктуру, понимать потребности.

В то же время мы должны подготовить индийских спортсменов. Если мы проводим Олимпийские игры, как может кто-то другой взять золотую медаль?» - цитирует Моди ТАСС.