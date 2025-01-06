Волочкова: «Российские спортсмены — лучшие в мире! Желаю им выдержки!»

Известная балерина Анастасия Волочкова прокомментировала «СЭ» санкции в отношении российского спорта.

«Наши спортсмены — лучшие в мире! Желаю им выдержки, и не опускать руки. Хочу, чтобы политические моменты не мешали победам российских спортсменов. Победы спортсменов приносят славу нашей стране!» — сказала Волочкова «СЭ».

С 2022 года большинство спортсменов из России были лишены возможности выступать на международных соревнованиях. На Олимпиаде-2024 в Париже выступили 15 россиян, российская государственная символика и упоминания страны были под запретом.