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Париж-2024

Сегодня, 21:00

Волочкова: «Российские спортсмены — лучшие в мире! Желаю им выдержки!»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Известная балерина Анастасия Волочкова прокомментировала «СЭ» санкции в отношении российского спорта.

«Наши спортсмены — лучшие в мире! Желаю им выдержки, и не опускать руки. Хочу, чтобы политические моменты не мешали победам российских спортсменов. Победы спортсменов приносят славу нашей стране!» — сказала Волочкова «СЭ».

С 2022 года большинство спортсменов из России были лишены возможности выступать на международных соревнованиях. На Олимпиаде-2024 в Париже выступили 15 россиян, российская государственная символика и упоминания страны были под запретом.

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Олимпиада
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