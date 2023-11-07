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Сегодня, 11:18

Вяльбе считает, что ОКР нельзя сидеть сложа руки в ситуации с МОК

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Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе прокомментировали подачу апелляции Олимпийским комитетом России (ОКР) в Спортивный арбитражный суд (CAS) на решение о приостановке членства в МОК.

«Шансы на положительный исход дела в Спортивном арбитражном суде, наверное, есть, но я же не адвокат и не юрист. Сидеть сложа руки в этой ситуации было бы неправильно, решение ОКР подать апелляцию верное. В CAS все будет зависеть от многих моментов», — цитирует Вяльбе РИА «Новости Спорт».

12 октября МОК временно отстранил ОКР из-за того, что организация включила представительства ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в свой состав.

Россия подала в суд на МОК. Зачем нам это нужно?

Источник: РИА
Елена Вяльбе
МОК
ОКР
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