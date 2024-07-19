Вяльбе — об Исинбаевой в МОК: «Мне вообще пофиг. Разве она представляла там Россию?»

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе отреагировала на новость о том, что двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева покинет комиссию атлетов Международного олимпийского комитета (МОК) в связи с истечением срока полномочий.

«Мне вообще пофигу, что делает там Исинбаева. Разве она представляла в комиссии МОК Россию?! Мне реально все равно на нее. Не знаю, сможет ли кто-то представлять Россию там вместо Исинбаевой. МОК же приостановил членство России. Так что мы уже не входим туда. О чем можно говорить?», — сказала Вяльбе Sport24.

42-летняя Исинбаева является победительницей Олимпийских игр 2004 и 2008 годов в прыжках с шестом. На Олимпиаде 2012 года спортсменка завоевала бронзовую медаль. Исинбаева была избрана в комиссию спортсменов МОК в августе 2016 года на восьмилетний срок.