Якутск принимает VI Международный форум юных олимпийцев

В столице Якутии началась работа VI Международного форума юных олимпийцев, мероприятия которого в нынешнем году интегрированы в образовательную программу VIII Международных спортивных игр «Дети Азии». Благодаря этому в нем примут участие 250 спортсменов из 24 стран мира в возрасте от 14 до 17 лет.

— С большим удовольствием приветствую вас на нашем ежегодном форуме, который впервые прошёл в 2018 году и стал вкладом олимпийского движения в дело защиты детей, — отметил глава ОКР Станислав Поздняков. — Каким образом мы можем помочь в этой работе? Через образовательные программы, через новые знания для юных спортсменов в области борьбы с допингом и негативными проявлениями в спорте. Здесь главным нашим партнером является Российское антидопинговое агентство РУСАДА. Я благодарен прославленным олимпийцам, которые в рамках форума делятся своими знаниями с начинающими атлетами, мотивируя их на продолжение активной карьеры. В этом году впервые в истории Форума мы проводим его за пределами Москвы, в Якутске, где вчера стартовали Игры «Дети Азии». Эти мероприятия доказывают, что идеи олимпизма, заложенные Пьером де Кубертеном, живы и по-прежнему объединяют людей, служат делу добра и взаимопонимания.

Также на официальной церемонии открытия выступили председатель правительства Якутии Кирилл Бычков, спецпредставитель МИД России по международному спортивному сотрудничеству Михаил Хорев и руководитель НОК Республики Беларусь Виктор Лукашенко. А в традиционном общении В рамках юных спортсменов с выдающимися олимпийцами поучаствовали сам Поздняков, а также призер Олимпийских игр по художественной гимнастике, а ныне генеральный секретарь НОК Беларуси Ксения Санкович, олимпийский чемпион и глава Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили, двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Анна Богалий, серебряный призер Олимпийских игр по вольной борьбе Валерия Коблова и другие известные спортсмены, среди которых были и выпускники Игр «Дети Азии».