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Батыршина: «Очень приятно, что Олимпийский совет Азии предложил нам участвовать в Азиатских играх»

Батыршина отреагировала на новость о том, что Олимпийский совет Азии предложил России участвовать в Азиатских играх
Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Пятикратная чемпионка мира по художественной гимнастике Яна Батыршина отреагировала на новость о том, что Олимпийский совет Азии предложил России и Белоруссии участвовать в Азиатских играх.

«Это очень приятная новость. Я порадовалась. Мы не напросились, а получили приглашение, что очень приятно. Я надеюсь, что наш Олимпийский комитет рассмотрит эту возможность. Если не будет негативных последствий от этого, то будет прекрасно, если наши спортсмены примут участие в соревнованиях. Сложно сказать, какие в дальнейшем будут шаги по выводу российских спортсменов из изоляции. Вчера была бумага от МОК, где прописано, что могут выступать на соревнованиях спортсмены, которые активно не поддерживают СВО. Но я прочитала мнение многих известных личностей, сама ознакомилась с документом. Нужно разобраться, как это будет происходить. Считаю, что это неправильно. Опять идет деление на своих и чужих, но мы настаиваем на том, что спорт должен быть вне политики. Пока никто не может предположить, будут ли наши спортсмены участвовать в Олимпиаде 2024 года», — приводит слова Батыршиной «Газета.Ru».

В среду, 25 января, в МОК сообщили, что рассмотрят возможность допуска российских спортсменов, которые не поддерживают специальную военную операцию (СВО), к соревнованиям в нейтральном статусе. Также атлеты должны соответствовать антидопинговым правилам Всемирного антидопингового агентства (ВАДА).

28 февраля 2022 года МОК рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/01/26/19584253.shtml?updated
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