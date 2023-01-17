Батыршина: «Если россиян не будет на Олимпиаде, нет смысла ее показывать»

Серебряный призер Олимпийских игр и телеведущая Яна Батыршина высказалась о том, что Россия не получила право на вещание Олимпийских игр в период с 2026 по 2032 год.

«Если нас не допустят до Олимпийских игр, то зачем нам их показывать, раз наших спортсменов там нет? Это все-таки не чемпионат мира по футболу. Все равно никогда Олимпийские игры не побьют рейтинг и популярность футбола — тем более, такого события, как чемпионат мира. Сейчас, даже несмотря на то, что России не было, все смотрели и болели. Олимпиаде такого не собрать — тем более, если наших не будет. Без спортсменов из России показывать Игры никакого смысла нет, как бы это ни было прискорбно», — приводит слова Батыршиной «Газета.Ru».

Также гимнастика заявила, что пока нет информации, будут ли россияне участвовать в Олимпийских игр, расстраиваться по поводу трансляций не имеет смысла.

16 января Международный олимпийский комитет (МОК) сообщил о передаче прав на трансляцию Олимпийских игр на территории Европы в период с 2026 по 2032 год Европейскому вещательному союзу и компании Warner Bros. Discovery.