Южная Корея потребует объяснений у ОСА из-за допуска россиян к Азиатским играм

Спортивный олимпийский комитет Республики Корея запросит объяснения у Олимпийского комитета Азии (ОСА) из-за предложения об участии в соревнованиях под его эгидой российских и белорусских спортсменов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Yonhap.

Представители Южной Кореи планируют направить официальное письмо с просьбой разъяснить ситуацию. Их интересует, в каких видах спорта будут принимать участие российские и белорусские спортсмены. По данным южнокорейского комитета, ОСА проинформировал его членов о возможном участии 500 спортсменов из России и Белоруссии без предварительных консультаций.

Yonhap добавляет, что эти спортсмены не смогут выиграть медали и, таким образом, не поставят азиатских спортсменов в невыгодное положение перед Олимпийскими играми в Париже.

Олимпийский совет Азии предложил России и Белоруссии принять участие в Азиатских играх, которые пройдут в китайском Ханчжоу с 23 сентября по 8 октября, при соблюдении условий МОК.