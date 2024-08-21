Захарова раскритиковала отношение к российским журналистам на Олимпиаде: «Это массовая дискриминация»

Представитель МИД России Мария Захарова выступила с критикой в адрес организаторов Олимпиады и Паралимпиады в Париже из-за отношения к российским журналистам на соревнованиях.

«Это массовая дискриминация в отношении журналистов из одной конкретной страны. Это и есть сегрегация по национальному признаку, ничего другого», — приводит слова Захаровой РИА «Новости».

Во вторник, 20 августа, оргкомитет Паралимпиады отказал в аккредитации четырем журналистам ТАСС без объяснения причин, сославшись на вердикт властей Франции. При этом изначально аккредитации двоих из них были одобрены, но они не прошли повторную проверку государственными органами.

28 июля оргкомитет Олимпиады-2024 в Париже лишил четырех журналистов ТАСС выданных ранее аккредитаций для работы на соревнованиях, сославшись на решение властей.