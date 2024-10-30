Захарова считает, что президент МОК Бах политизировал олимпизм

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на слова президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха о причинах отстранения Олимпийского комитета России (ОКР).

«С ангажированностью Баха, который политизировал олимпийское движение в нарушении всех норм международного права, предстоит разобраться», — приводит ТАСС слова Захаровой.

Она также напомнила Баху, что Россия в ходе СВО «пришла на помощь мирным людям после антиконституционного переворота на Украине, беря под защиту мирных жителей и жертвуя собственным комфортом ради истины, мира и справедливости».

Ранее президент Международного олимпийского комитета заявил, что организация приостановила членство Олимпийского комитета России из-за нарушения Олимпийской хартии.

12 октября 2023 года МОК отстранил ОКР до дальнейшего уведомления в связи со включением в состав организации олимпийских советов ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. В феврале 2024-го Спортивный арбитражный суд отклонил апелляцию Олимпийского комитета России на решение МОК о приостановке членства.