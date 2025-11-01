Видео
1 ноября, 17:57

Захарова заявила, что Россия не прогнется под аморальные требования МОК

Мария Захарова.
Фото Global Look Press

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия не станет прогибаться под аморальные требования Международного олимпийского комитета (МОК).

«Если вы сошли с ума, если вы предлагаете нам отказаться от нашей сути, если вы готовы придумывать новые критерии, в рамках которых люди должны отказываться от пола, просто от самой своей сути, от идентичности, суть ли имена не переписать, — минуточку: мы подождем, пока вы переболеете, а сами мы организуем другие виды и возможности соревнований.

Мы будем работать, мы будем ждать, когда у них там подход изменится. Мы будем влиять на эту ситуацию. Мы будем доказывать нашу правоту через арбитражи, через международные организации, через публичную сферу», — приводит matchtv.ru слова Захаровой.

19 сентября президент МОК Кирсти Ковентри заявила, что условия допуска российских спортсменов до участия в зимней Олимпиаде-2026 не изменятся по сравнению с летними Играми-2024 в Париже. До участия в соревнованиях во Франции в нейтральном статусе были допущены 15 россиян из индивидуальных видов спорта.

Олимпиада-2026 пройдет в итальянских Милане и Кортине-д'Ампеццо с 6 по 22 февраля.

Кирсти Ковентри.Страусиная позиция МОК в отношении россиян на Олимпиаде-2026: лицемерное предательство или надо еще немного потерпеть?

Источник: matchtv.ru
МОК
