Захарова заявила, что Россия не прогнется под аморальные требования МОК

1 ноября, 17:57
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия не станет прогибаться под аморальные требования Международного олимпийского комитета (МОК).
«Если вы сошли с ума, если вы предлагаете нам отказаться от нашей сути, если вы готовы придумывать новые критерии, в рамках которых люди должны отказываться от пола, просто от самой своей сути, от идентичности, суть ли имена не переписать, — минуточку: мы подождем, пока вы переболеете, а сами мы организуем другие виды и возможности соревнований.
Мы будем работать, мы будем ждать, когда у них там подход изменится. Мы будем влиять на эту ситуацию. Мы будем доказывать нашу правоту через арбитражи, через международные организации, через публичную сферу», — приводит matchtv.ru слова Захаровой.
19 сентября президент МОК Кирсти Ковентри заявила, что условия допуска российских спортсменов до участия в зимней Олимпиаде-2026 не изменятся по сравнению с летними Играми-2024 в Париже. До участия в соревнованиях во Франции в нейтральном статусе были допущены 15 россиян из индивидуальных видов спорта.
Олимпиада-2026 пройдет в итальянских Милане и Кортине-д'Ампеццо с 6 по 22 февраля.