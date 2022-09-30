Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировала на слова главы МОК Томаса Баха о возможном допуске российских спортсменов к международным соревнованиям при условии, если они дистанцируются от СВО.

«Он призывает спортсменов предать свою страну. У страны есть определенное направление. Если я делаю по-другому, значит, я не просто не согласна. Думаю, это не просто слова. Они будут допускать наших спортсменов в таких условиях. Но я не знаю, будут ли подобные случаи», — сказала Тарасова «СЭ».

28 февраля Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских спортсменов к участию в соревнованиях из-за ситуации на Украине.