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Сегодня, 19:45

Тарасова — о заявлении Баха: «Он призывает спортсменов предать свою страну»

Тарасова считает, что Бах призывает российский спортсменов предать свою страну
Владимир Пушкарев
Корреспондент
Татьяна Тарасова.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировала на слова главы МОК Томаса Баха о возможном допуске российских спортсменов к международным соревнованиям при условии, если они дистанцируются от СВО.

«Он призывает спортсменов предать свою страну. У страны есть определенное направление. Если я делаю по-другому, значит, я не просто не согласна. Думаю, это не просто слова. Они будут допускать наших спортсменов в таких условиях. Но я не знаю, будут ли подобные случаи», — сказала Тарасова «СЭ».

28 февраля Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских спортсменов к участию в соревнованиях из-за ситуации на Украине.

Татьяна Тарасова
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