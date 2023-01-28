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Сегодня, 10:04

Зеленский заявил, что разочарован позицией МОК по вопросу допуска российских спортсменов к соревнованиям

Церемония открытия Олимпиады-2014 в Сочи.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его разочаровала позиция Международного олимпийского комитета (МОК) о допуске российских спортсменов к международным турнирам.

25 января 2023 года в МОК сообщили, что рассмотрят возможность допуска российских спортсменов, которые не поддерживают специальную военную операцию (СВО), до соревнований в нейтральном статусе. Также атлеты должны соответствовать антидопинговым правилам Всемирного антидопингового агентства (ВАДА).

«Нельзя не быть разочарованным заявлениями действующего главы Международного олимпийского комитета Томаса Баха. Я не хочу разбираться в том, что именно стало мотивом для господина Баха, чтобы продвигать такую инициативу», — цитирует ТАСС Зеленского.

Президент Украины также сообщил, что обсуждал с главой МОК проблему допуска россиян к соревнованиям.

Ранее министр спорта РФ Олег Матыцин высказал мнение, что определять для российских спортсменов особые условия для участия в международных соревнованиях — недопустимо.

26 января Олимпийский совет Азии предложил российским и белорусским спортсменам принять участие в соревнованиях в Азии, включая Азиатские игры.

28 февраля 2022 года МОК рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных турнирах.

Источник: ТАСС
Томас Бах
МОК
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