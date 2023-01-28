Зеленский заявил, что разочарован позицией МОК по вопросу допуска российских спортсменов к соревнованиям

Сегодня, 10:04
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его разочаровала позиция Международного олимпийского комитета (МОК) о допуске российских спортсменов к международным турнирам.
25 января 2023 года в МОК сообщили, что рассмотрят возможность допуска российских спортсменов, которые не поддерживают специальную военную операцию (СВО), до соревнований в нейтральном статусе. Также атлеты должны соответствовать антидопинговым правилам Всемирного антидопингового агентства (ВАДА).
«Нельзя не быть разочарованным заявлениями действующего главы Международного олимпийского комитета Томаса Баха. Я не хочу разбираться в том, что именно стало мотивом для господина Баха, чтобы продвигать такую инициативу», — цитирует ТАСС Зеленского.
Президент Украины также сообщил, что обсуждал с главой МОК проблему допуска россиян к соревнованиям.
Ранее министр спорта РФ Олег Матыцин высказал мнение, что определять для российских спортсменов особые условия для участия в международных соревнованиях — недопустимо.
26 января Олимпийский совет Азии предложил российским и белорусским спортсменам принять участие в соревнованиях в Азии, включая Азиатские игры.
28 февраля 2022 года МОК рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных турнирах.