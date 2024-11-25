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Сегодня, 19:25

Жуков назвал Дегтярева безусловным фаворитом на выборах нового президента ОКР

Константин Белов
Корреспондент
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Почетный президент Олимпийского комитета России Александр Жуков в комментарии «СЭ» ответил на вопрос о выборах президента Олимпийского комитета России (ОКР), которые пройдут 13 декабря.

«Думаю, что Михаил Дегтярев будет выбран на должность президента ОКР. Конечно, могут появиться и другие кандидаты, но он является безусловным фаворитом», — сказал Жуков «СЭ».

15 октября президент ОКР Станислав Поздняков предложил провести досрочные выборы нового руководства ОКР, после которых он покинет пост главы организации.

Александр Жуков
Михаил Дегтярев
ОКР

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