Жуков считает, что Поздняков многое сделал для российского спорта на посту президента ОКР

Почетный президент Олимпийского комитета России Александр Жуков в комментарии для «СЭ» отреагировал на отставку президента Олимпийского комитета России (ОКР) Станислава Позднякова.

«С уважением отношусь к решению Станислава Позднякова. За время работы в ОКР, в сложное для нашего спорта времени, он очень многое сделал для нашего спорта. Хочу ему пожелать успехов во всех будущих начинаниях. А наш спорт действительно нуждается в консолидации усилий всех федераций, общественных организаций и государства. Нам нужно стараться создавать новые форматы соревнования, новые форматы международных организаций, которые подходили бы не дискриминационно к нашим атлетам. Нужно максимально усилить поддержку со стороны государства, как для развития массового спорта, так и для развития спорта высших достижений. Проводить как можно больше соревнований для наших спортсменов, которые не имеют возможности сейчас выступать на международной арене», — сказал Жуков «СЭ».

Ранее Поздняков заявил, что покинет пост президента Олимпийского комитета России.

Поздняков занимал пост главы ОКР с мая 2018 года. В декабре 2022 года его избрали на новых четырехлетний цикл.