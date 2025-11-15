Видео
Сегодня, 16:10

Жулин назвал предстоящее олимпийское перемирие первым шагом к возвращению России

Микеле Антонов
Корреспондент

Заслуженный тренер России Александр Жулин в разговоре с «СЭ» поделился мнением о готовящейся резолюции о перемирии от Международного олимпийского комитета (МОК).

«Шикарно! Это гениальное решение. Так оно всегда и было раньше в нормальные, цивилизованные времена. МОК должен заниматься и нашим возвращением. Это первый шажочек. Приятно слышать, значит, какие-то разумные вещи существуют», — сказал Жулин «СЭ».

МОК представит резолюцию об олимпийском перемирии на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке 19 ноября.

Зимние Олимпийские игры-2026 состоятся с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д'Ампеццо. Российские спортсмены выступят в Италии в нейтральном статусе.

5

  • Niko McCowrey

    «Шикарно! Это гениальное решение. Так оно всегда и было раньше в нормальные, цивилизованные времена. МОК должен заниматься и нашим возвращением. Это первый шажочек. Приятно слышать, значит, какие-то разумные вещи существуют», — сказал Жулин «СЭ»... Никогда не сомневался в альтернативной одаренности что автора заметки, что Жулина.

    15.11.2025

  • shpura

    О, спорт! Ты - мир! (С) П. Кубертен.

    15.11.2025

  • loboloco

    прежде всего, Россия

    15.11.2025

  • Tito88

    Жулину надо поменьше говорить, в особенности там , где он откровенно говоря ничего не смыслит! Перемирие ради чего? Ради того чтобы укропы пояса подзатянули, передохнули и "мясцом обросли", чтобы потом пацанов наших убивать. Такое перемирие засуньте себе в одно место. У запада, когда проблемы начинаются, они сразу перемириями размахивать начинают, а как следствие это приводит к худшим последствиям для нас в перспективе. Верить им и вестись на их сладкую морковку нельзя от слова совсем! Другое дело закончить конфликт полностью с теми условиями, которые уже тысячу раз проговаривали! Остальное это полумеры и мина замедленного действия. Жулину и подобным ему это пора уяснить и помогать пацанам на лбс, чтобы они это всё побыстрее закончили с меньшими потерями, а все эти сладостные пения от западных структур вы оставьте у себя на кухнях.

    15.11.2025

  • No Name 4

    Он с Луны, что ли, свалился? Перед каждыми ОИ выходит такая резолюция. И ни на что не влияет. И никто ее не соблюдает. В том числе и Россия.

    15.11.2025

    Александр Жулин
    МОК
