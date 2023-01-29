Журова предположила, что Россия не примет участие в Азиатских играх без разрешения выступать с флагом и гимном

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы РФ Светлана Журова высказалась о разработке Олимпийским советом Азии специальной системы отбора, которая позволит российским спортсменам квалифицироваться на Олимпиаду-2024 благодаря участию в Азиатских играх.

«МОК выставил свои требования, и есть очень важный нюанс, — приводит «Газета.Ru» слова Журовой. — Для ОСА, который является организационной структурой для Азиатских игр, МОК является контрольно-надзорным органом. То есть, без МОК ОСА ничего не может сделать, он должен прислушиваться ко мнению МОК. Думаю, у нас переговоры с ОСА шли достаточно давно. И, видимо, когда договорились, МОК был поставлен в известность — по крайней мере, я допускаю, что так было. И МОК за полдня до публичного объявления о том, что готов принять Россию, выпускает список рекомендаций и правил, по которым российская сборная должна действовать, если хочет оказаться на Олимпийских играх».

По словам бывшей конькобежки, многое будет зависеть от того, на каких условиях российские спортсмены смогут выступить на Азиатских играх.

«Соответственно, если ОСА придерживается рекомендаций МОК, все требования, которые МОК сейчас выдвинул к нашим спортсменам, должны распространяться и на Азиатские игры. Мы хотели выступать с флагом и гимном, и если в Азии нам это разрешат, тогда, конечно, это здорово, мы радуемся и приветствуем это предложение. Но если это не так, то тогда я не думаю, что мы можем принять участие в Азиатских играх», — добавила Журова.