Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Календарь
Медальный зачет
Новости
Статьи
Париж-2024
Пекин-2022
Пхенчхан-2018
Токио-2020
Рио-2016
Сочи-2014
Лондон-2012
Ванкувер-2010
Милан-2026
Главная
Олимпиада

Олимпиада

Сегодня, 13:22

Журова предположила, как выступит сборная России по хоккею на Олимпийских играх-2026

Telegram Дзен

Депутат Государственной думы, олимпийская чемпионка Светлана Журова оценила уровень сборной России по хоккею, если бы она была допущена на Олимпийские игры 2026 года.

«Представьте, если нашу сборную по хоккею допустят на ближайшую Олимпиаду. У нас же дрим-тим соберется, команда мечты, где сплошь звезды НХЛ. Наша хоккейная сборная — это как сборная США по баскетболу. Думаю, американцы ждут наших хоккеистов на Олимпийских играх, они же получают удовольствие от игры наших ребят в НХЛ. Было бы здорово, чтобы не только конькобежные виды спорта, но и все зимние виды спорта были допущены на Игры», — приводит слова Журовой «ВсеПроСпорт».

Сборная России по решению Международной федерации хоккея (IIHF) отстранена от международных соревнований с февраля 2022 года из соображений безопасности.

Источник: ВсеПроСпорт
Светлана Журова
Читайте также
Власти сообщили о тяжелом состоянии пострадавших при взрыве в Абакане
«Спартак» заберет игрока у ЦСКА, «Динамо» теряет лидеров. Трансферные слухи РПЛ за 23 декабря
Усик единогласным решением судей победил Фьюри в реванше
СМИ обратили внимание на цитирование Трампом слов Путина
Люди погибли при взрыве на территории бывшего завода в Абакане
Биатлонистка Тандревольд планирует выступить на чемпионате мира после операции на сердце
Сегодня
Вчера
Неделя