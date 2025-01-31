Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Календарь
Медальный зачет
Новости
Статьи
Париж-2024
Пекин-2022
Пхенчхан-2018
Токио-2020
Рио-2016
Сочи-2014
Лондон-2012
Ванкувер-2010
Милан-2026
Главная
Олимпиада

Олимпиада

Сегодня, 09:33

Журова рассказала, какой кандидат в президенты будет идеальным для МОК

Камила Абдурахманова
Telegram Дзен

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова рассказала, кто из кандидатов в президенты Международного олимпийского комитета (МОК) может обеспечить организации финансовую стабильность и прибыль.

«Они сейчас пытаются считывать, какое настроение у тех, кто будет голосовать. Сейчас кандидаты могут говорить одно, а потом делать — другое. Пока они действуют в угоду ситуации. Все-таки это отчасти политические выборы, там есть свои интриги и свои подводные камни. Каждый кандидат анализирует, какие слова лучше сказать, чтобы за него проголосовали. Несомненно, кто докажет свою пользу для МОК, кто убедит членов МОК в финансовом укреплении, тот и победит.

К примеру, мы считаем Олимпиаду в Париже неудачной. Но для МОК она оказалась финансово прибыльной. А мы больше оцениваем политическую составляющую: не то открытие, не те ценности. И это правда: думаю, они и сами были не сильно рады тому, что увидели на церемонии открытия. Но все же этот праздник у них состоялся даже без нас. И МОК получил прибыль. Поэтому коммерческая составляющая тоже очень важна в этой борьбе. Тот, кто сможет принести больше денег, будет иметь преимущество даже перед каким-то ярким политиком. МОК это учитывает, ему нужно существовать и продолжать развиваться», — рассказала Журова «Газете.Ru».

16 сентября стало известно, что претендентами на пост главы МОК стали глава World Athletics Себастьян Коу, вице-президент МОК Хуан Антонио Самаранч-младший, зимбабвийский министр спорта Кирсти Ковентри, руководитель национального олимпийского комитета Иордании Фейсал ибн Хусейн, глава Международной федерации гимнастики Моринари Ватанабэ, глава Международного союза велосипедного спорта Давид Лапартьян, а также президент Международной федерации лыжного спорта и сноуборда Йохан Элиаш.

Источник: Газета.Ru
Светлана Журова
МОК
Читайте также
CBS узнал о требовании команды Трампа к членам руководства ФБР уйти в отставку
FONBET потребовал с задержанного за взятку Анохина 100 миллионов рублей
Крупнейшие авиакатастрофы в США. При каких обстоятельствах случались трагедии
Все, что нужно знать о Зимнем кубке РПЛ 2025
Сотрудники МЧС эвакуировали 60 человек из пожара на северо-западе Москвы
В авиакатастрофе в США погибли российские фигуристы: реакция и соболезнования
Популярное видео
ФКСБ — «Манчестер Юнайтед»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Мидтьюлланн» — «Фенербахче»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Тоттенхэм» — «Эльфсборг»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Брага» — «Лацио»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Аякс» — «Галатасарай»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Андерлехт» — «Хоффенхайм»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — ПАОК: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Айнтрахт»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Ницца» — «Буде-Глимт»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Атлетик» — «Виктория»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Янг Бойз» — «Црвена Звезда»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Брюгге»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Штутгарт» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
ПСВ — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Брест» — «Реал»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Зальцбург» — «Атлетико»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» — «Шахтер»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Спортинг» — «Болонья»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Штурм» — «Лейпциг»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Барселона» — «Аталанта»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Монако»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «Слован»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Байер» — «Спарта»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Загреб) — «Милан»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Жирона» — «Арсенал»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
Популярные
Сегодня
Вчера
Неделя