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Сегодня, 11:30

Журова: «Australian Open смог показать, что спорт вне политики»

Мария Куцубеева
Корреспондент
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Депутат Госдумы и олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова в комментарии для «СЭ» отреагировала на новость о том, что Международный олимпийский комитет (МОК) одобрил концепцию выступления российских и белорусских спортсменов под нейтральным флагом.

«Мы видим, что после новой рекомендации МОК, что оставляют Россию в нейтральном статусе, но могут с определенными условиями допустить до Олимпиады, пошли протесты. В первую очередь с украинской стороны, что они будут бойкотировать соревнования. Для них важно, чтобы нас не было вообще, а тут мы появляемся в каком-то статусе. Скорее всего, они начали говорить с МОК, как такое могло произойти. Своим заявлением МОК пытался продемонстрировать после Australian Open, кто в мире был недоволен участием россиян в таком статусе? К спортсменам не было вопросов. МОК ставил в пример теннис, на Australian Open смогли показать, что спорт вне политики, но кроме того, что мы были без флага», — сказала Журова «СЭ».

25 января 2023 года Исполком МОК заявил, что планирует рассмотреть возможность допуска российских атлетов, которые не поддерживают специальную военную операцию (СВО) на Украине, до соревнований в нейтральном статусе.

28 февраля 2022 года МОК рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных турнирах.

Теннис
Australian Open
Светлана Журова
МОК
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