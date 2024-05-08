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Олимпиада

Сегодня, 20:21

Журова считает, что МОК боится вручать российским олимпийцам перешедшие им награды

Ана Горшкова
Корреспондент
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Депутат Госдумы Светлана Журова прокомментировала то, что Международный олимпийский комитет (МОК) не намерен заниматься вручением медалей, которые должны перейти российским спортсменам после пересмотра результатов соревнований ранее прошедших Игр.

«Это отговорка, они вообще боятся и не понимают, как с россиянами эту церемонию проводить. Там же должен быть гимн и флаг, они же не могут даже провести эту церемонию награждения. Они хотят нас сделать виноватыми, потому что получат протесты. Они в принципе не могут в нынешних условиях провести эту церемонию. Потом, может быть, тихо отправят по почте, не привлекая внимания», — приводит слова Журовой ТАСС.

МОК в 2018 году принял решение признать российского гребца Илью Штокалова бронзовым призером Игр-2016 после дисквалификации молдавского спортсмена, показавшего в Рио-де-Жанейро третий результат. Штокалов в конце марта рассказал, что до сих пор не получил награду. В пресс-службе МОК сообщили, что не занимаются перераспределением наград.

Источник: ТАСС
Светлана Журова
МОК
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