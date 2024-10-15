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Олимпиада

Олимпиада

Сегодня, 14:46

Журова считает, что ОКР нужно предоставить возможность развивать спорт высших достижений

Ана Горшкова
Корреспондент
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Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы РФ Светлана Журова заявила, что Олимпийскому комитету России (ОКР) нужно предоставить возможность заниматься развитием спорта высших достижений.

15 октября Поздняков предложил провести досрочные выборы нового руководства Олимпийского комитета России, после которых он покинет пост главы организации. Выборы должны пройти на Олимпийском совете, который традиционно проходит в декабре.

«Новый руководитель ОКР должен иметь авторитет в спортивном мире, как и уходящий Станислав Поздняков, — цитирует Журову ТАСС. — Я предлагала, чтобы ОКР получил возможность заниматься развитием спорта высших достижений, поскольку пока организации просто нечем заниматься».

«Олимпийский комитет России мог бы заниматься этим направлением, взаимодействовать с федерациями и отчитываться перед Минспорта РФ. А сейчас глава ОКР как министр без портфеля. Отношения с МОК наладить сейчас будет невозможно, поскольку это политический вопрос. Пока идет СВО, они все оставят в этом же состоянии. Как только спецоперация закончится, нас сразу же вернут», — заключила Журова.

Источник: ТАСС
Светлана Журова
Станислав Поздняков
ОКР

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