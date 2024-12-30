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Олимпиада

Париж-2024

Сегодня, 20:01

Журова считает нормальным износ бронзовых медалей парижской Олимпиады

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Депутат Госдумы, олимпийская чемпионка Светлана Журова отреагировала на жалобу французских пловцов на качество бронзовых олимпийских медалей Игр в Париже.

Ранее Клеман Секки и Йоанн Ндой-Бруар, завоевавшие бронзовые награды в эстафете на Олимпиаде-2024, опубликовали фото медалей, которые находятся в очень плохом состоянии. На одном из фото видно, что напыление награды частично стерлось, а металлическая вставка изношена.

«Это уже не первая история с качеством именно бронзовых олимпийских медалей. На летних Играх вручают классические медали, требующие больше бронзы и позолоты, чем на зимних Играх, где больше экспериментируют и с дизайном награды, и с металлом.

Это же такое свойство именно у бронзы, французские пловцы просто не в курсе. Надо было им выигрывать золотые медали, тогда проблем не было бы, и спортсмены не жаловались бы. А тут им обидно: и золото не завоевали, и медаль состарилась мгновенно», — сказала Журова «ВсеПроСпорт».

Олимпийские игры прошли в столице Франции с 26 июля по 11 августа.

Источник: ВсеПроСпорт
Олимпиада
Светлана Журова
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