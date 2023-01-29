Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Олимпиада
Новости
Пекин-2022
Токио-2020
Пхенчхан-2018
Рио-2016
Сочи-2014
Лондон-2012
Ванкувер-2010
Главная
Олимпиада

Сегодня, 16:43

Журова: «Важно, чтобы другие страны не бойкотировали Азиатские игры в случае участия России»

Telegram Дзен

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы РФ Светлана Журова высказалась о возможном участии российских спортсменов в Азиатских играх.

По ее мнению, Олимпийский совет Азии (ОСА) не будет рисковать, приглашая россиян, в том случае, если другие страны решат бойкотировать соревнования.

«Чего мне не хотелось бы в случае участия России в Азиатских играх, это того, чтобы другие страны не решили бойкотировать соревнования, — приводит «Газета.Ru» слова Журовой. — ОСА это точно не нужно. Игры проходят раз в четыре года, и если половина стран не будет участвовать, то тогда лучше ОСА не будет нас приглашать. Организация существует с 1949 года, в 1986 году к ней присоединилось большинство стран, и ради нашего участия ОСА не будет рисковать потерей внимания к Играм».

Олимпийский совет Азии предложил России и Белоруссии принять участие в Азиатских играх, которые пройдут в китайском Ханчжоу с 23 сентября по 8 октября, при соблюдений условий МОК.

Источник: gazeta.ru
3
Читайте также
Российский вратарь Сорокин помог «Айлендерс» обыграть «Детройт» в НХЛ
На Западе разругались из-за новой позиции МОК по России. Наши оппоненты, похоже, в меньшинстве
В Кремле отреагировали на слова Шольца о продолжении переговоров с Путиным
МИД РФ назвал военным преступлением обстрел Киевом больниц в ЛНР
Телеведущий Николай Дроздов попал в больницу с переломами ребер
Стали известны мотивы двойного убийства на Флотской улице в Москве
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Журова предположила, что Россия не примет участие в Азиатских играх без разрешения выступать с флагом и гимном