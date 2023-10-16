Журова высказалась о включении пяти новых видов спорта в программу Олимпийских игр-2028

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова прокомментировала решение Международного олимпийского комитета (МОК) о добавлении флаг-футбола, сквоша, лакросса, бейсбола и крикета в программу летних Олимпийских игр 2028 года, которые пройдут в американском Лос-Анджелесе.

«Крикет и бейсбол входят в топ-5 самых популярных видов спорта в мире, по количеству людей, которые ими занимаются. Мы можем сколько угодно спорить о том, плохо или хорошо включать их в программу Олимпийских игр, но среди олимпийских видов есть такие, которыми занимается намного меньше людей. И сквош сейчас набирает популярность. Появление новых видов спорта на Олимпийских играх — это нормально. И каждый город-организатор вправе просить о включении в программу новых видов. Как это уже делал Токио. Возможно, нам кажется, что добавляются неожиданные виды спорта, но это следствие преимущества статуса города-организатора Игр», — приводит слова Журовой Vprognoze.ru.

На сессии организации в Мумбаи было поддержано предложение исполкома МОК внести новые виды спорта. В программу официально вошли: флаг-футбол, крикет, лакросс, сквош и бейсбол/софтбол.

Летние Олимпийские игры 2028 года пройдут в Лос-Анджелесе с 14 по 30 июля.