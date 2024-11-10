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Париж-2024

10 ноября, 23:59

Журова заявила, что Дегтярев не сможет вести переговоры о снятии санкций с российского спорта

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Депутат Государственной думы, олимпийская чемпионка Светлана Журова прокомментировала возможное назначение министра спорта РФ Михаила Дегтярева на пост главы Олимпийского комитета России (ОКР).

«Если не ошибаюсь, Дегтярев сейчас сам под персональными санкциями Евросоюза и США, поэтому он не сможет вести переговоры о снятии ограничений с российского спорта. Для этого нужно выезжать на встречи за границу, а сам он никуда выехать пока не может. Важно, кто от имени Дегтярева будет разговаривать с иностранными спортивными чиновниками. Нужен человек со связями, известный за рубежом, с которым действительно будут разговаривать», — цитирует Журову Metaratings.

15 октября четырехкратный олимпийский чемпион Станислав Поздняков сообщил, что покинет пост президента Олимпийского комитета России. Срок его полномочий истечет 13 ноября. Поздняков руководил комитетом с 2018 года.

Нового главу ОКР выберут 13 декабря. Также в рамках заседания собрания пройдут выборы гендиректора, генсека, первого вице-президента и вице-президентов, членов исполкома и контрольно-ревизионной комиссии.

Источник: Metaratings
Михаил Дегтярев
Светлана Журова

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