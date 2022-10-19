Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Олимпиада
Новости
Пекин-2022
Токио-2020
Пхенчхан-2018
Рио-2016
Сочи-2014
Лондон-2012
Ванкувер-2010
Главная
Олимпиада

Сегодня, 15:12

Журова заявила, что голоса поддержки от Шри-Ланки и Панамы очень важны для России

Депутат Госдумы Светлана Журова прокомментировала предложение национальных олимпийских комитетов Шри-Ланки и Панамы допустить российских спортсменов до участия в международных турнирах.

«Я считаю, что даже такие единичные голоса поддержки очень важны, ведь молчание говорит о том, что все единогласны в своем отношении к России. А это далеко не так. Кулуарно многие высказывают слова поддержки, но, когда дело доходит до публичного пространства, они боятся говорить. Никто не хочет оказаться под давлением, а также столкнуться с травлей в интернете. Легко проследить, что кто бы ни высказался в защиту российских спортсменов, он тут же сталкивается с жестким прессингом. Поэтому люди предпочитают отмолчаться, ведь их напрямую эта ситуация никак не касается», — приводит слова Журовой RT.

28 февраля Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских спортсменов к участию в соревнованиях из-за ситуации на Украине.

30 сентября Бах заявил о том, что россиян можно допустить к международным соревнованиям, если они выскажут мнение относительно спецоперации.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1063095-zhurova-strany-podderzhka-rossiya
Светлана Журова
МОК
6
1
Читайте также
Небольшая победа России. Ничушкин, обвиняемый в употреблении допинга, невиновен
Овечкин стал еще ближе к Гретцки. Скоро он должен стать вторым снайпером в истории НХЛ
Экс-игрок ЛФК «Локомотив» Артемов выпал с 17-го этажа в Москве
Путин указал на отказ Киева от переговоров и обстрелы ВСУ новых территорий РФ
Путин подпишет указ о военном положении в новых субъектах России
Что объединяет гаубицы и современные беспилотники: спецпроект «Известий»
Материалы сюжета: Российский спорт: международные санкции
Европейские страны давят на НХЛ, чтобы лига отказалась от России. Наша сборная останется без Кубка мира?
Крестинин два дня звонил Ахметову, чтобы пригласить в сборную, но россиянин не снял трубку
Фетисов назвал заявление Баха непоследовательной позицией
Российских теннисистов по-прежнему ждут в Казахстане. Почему они выбирают этот маршрут?
Мамиашвили: «Надо отдать должное руководителю IBA Кремлеву за допуск россиян»
Фетисов о заявлении Дэйли по России на Кубке мира: «Какое влияние страны имеют на решение НХЛ?»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

Фетисов назвал заявление Баха непоследовательной позицией