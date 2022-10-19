Журова заявила, что голоса поддержки от Шри-Ланки и Панамы очень важны для России

Депутат Госдумы Светлана Журова прокомментировала предложение национальных олимпийских комитетов Шри-Ланки и Панамы допустить российских спортсменов до участия в международных турнирах.

«Я считаю, что даже такие единичные голоса поддержки очень важны, ведь молчание говорит о том, что все единогласны в своем отношении к России. А это далеко не так. Кулуарно многие высказывают слова поддержки, но, когда дело доходит до публичного пространства, они боятся говорить. Никто не хочет оказаться под давлением, а также столкнуться с травлей в интернете. Легко проследить, что кто бы ни высказался в защиту российских спортсменов, он тут же сталкивается с жестким прессингом. Поэтому люди предпочитают отмолчаться, ведь их напрямую эта ситуация никак не касается», — приводит слова Журовой RT.

28 февраля Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских спортсменов к участию в соревнованиях из-за ситуации на Украине.

30 сентября Бах заявил о том, что россиян можно допустить к международным соревнованиям, если они выскажут мнение относительно спецоперации.