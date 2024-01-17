Зимние юношеские игры: даты и место проведения

С 19 января по 2 февраля в Канвондо (Южная Корея) пройдут Зимние юношеские Олимпийские игры 2024 года. Впервые зимняя Олимпиада для юношей состоится в Азии.

В соревнованиях примут участие 70 стран. Численность спортсменов, возраст которых от 15 до 18 лет, составляет примерно 1800 человек. В провинции Канвондо будет разыгран 81 комплект наград.

Атлеты выступят в следующих дисциплинах на зимней юношеской Олимпиаде-2024 в Южной Корее: биатлон, бобслей, горнолыжный спорт, керлинг, конькобежный спорт, лыжное двоеборье, лыжные гонки, прыжки с трамплина, санный спорт, скелетон, сноуборд, фигурное катание, фристайл, хоккей и шорт-трек.

Спортсмены из России не выступят в зимних юношеских Олимпийских играх в Канвондо.