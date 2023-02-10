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Сегодня, 18:05

35 стран будут требовать отстранения России от участия в Олимпиаде 2024 года

Виктория Кравченко
Томас Бах.
Фото Global Look Press
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Группа из 35 стран будет требовать недопуска России и Белоруссии до Олимпийских игр 2024 года в Париже, об это рассказала Министр образования, науки и спорта Литвы Юргита Шюгждинене.

«Мы идем в том направлении, что нам не потребуется бойкот, так как все страны выступили единогласно», — цитирует Шюгждинене РИА «Новости» Спорт со ссылкой на Reuters.

В состав тех, кто против, входят США, Великобритания, Германия, Франция и Япония.

Ранее представитель МОК заявил, что спортсмены из России и Белоруссии смогут принять участие в предстоящих Олимпийских играх-2024 в Париже только в нейтральном статусе.

Олимпиада-2024 пройдет в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Источник: https://rsport.ria.ru/20230210/olimpiada-1851249876.html
Олимпиада
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