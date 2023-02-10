35 стран будут требовать отстранения России от участия в Олимпиаде 2024 года

Сегодня, 18:05
Группа из 35 стран будет требовать недопуска России и Белоруссии до Олимпийских игр 2024 года в Париже, об это рассказала Министр образования, науки и спорта Литвы Юргита Шюгждинене.
«Мы идем в том направлении, что нам не потребуется бойкот, так как все страны выступили единогласно», — цитирует Шюгждинене РИА «Новости» Спорт со ссылкой на Reuters.
В состав тех, кто против, входят США, Великобритания, Германия, Франция и Япония.
Ранее представитель МОК заявил, что спортсмены из России и Белоруссии смогут принять участие в предстоящих Олимпийских играх-2024 в Париже только в нейтральном статусе.
Олимпиада-2024 пройдет в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года.