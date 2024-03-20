Адамс раскритиковал заявления из России, касающиеся главы МОК

20 марта, 20:02
Директор МОК по коммуникациям Марк Адамс заявил, что агрессивные заявления из России в адрес главы Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха абсолютно недопустимы.
«Мы слышали агрессивные заявления из России, был еще один, который связывал национальность президента Баха и холокост. Это абсолютно неприемлемо, этот комментарий достиг нового дна», — цитирует Адамса РИА «Новости» со ссылкой на пресс-конференцию.
Сегодня, 20 марта, депутат Госдумы РФ Светлана Журова заявила, что Международный олимпийский комитет вынуждает Россию бойкотировать Олимпиаду-2024 в Париже.
Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.
Ранее МОК запретил российским и белорусским спортсменам участвовать в церемонии открытия Олимпиады 2024 года в Париже.
По словам директора департамента по связям с национальными олимпийскими комитетами МОК Джеймса Маклеода, на Игры в столице Франции могут квалифицироваться максимум 55 российских спортсменов.
Решения МОК по России на Олимпиаде-2024: гимн без слов, флаг, медали вне зачета и недопуск на церемонию открытия