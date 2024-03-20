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20 марта, 20:02

Адамс раскритиковал заявления из России, касающиеся главы МОК

Виктория Кравченко
Марк Адамс.
Фото Global Look Press
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Директор МОК по коммуникациям Марк Адамс заявил, что агрессивные заявления из России в адрес главы Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха абсолютно недопустимы.

«Мы слышали агрессивные заявления из России, был еще один, который связывал национальность президента Баха и холокост. Это абсолютно неприемлемо, этот комментарий достиг нового дна», — цитирует Адамса РИА «Новости» со ссылкой на пресс-конференцию.

Сегодня, 20 марта, депутат Госдумы РФ Светлана Журова заявила, что Международный олимпийский комитет вынуждает Россию бойкотировать Олимпиаду-2024 в Париже.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Ранее МОК запретил российским и белорусским спортсменам участвовать в церемонии открытия Олимпиады 2024 года в Париже.

По словам директора департамента по связям с национальными олимпийскими комитетами МОК Джеймса Маклеода, на Игры в столице Франции могут квалифицироваться максимум 55 российских спортсменов.

Решения МОК по России на Олимпиаде-2024: гимн без слов, флаг, медали вне зачета и недопуск на церемонию открытия

Источник: https://rsport.ria.ru/20240320/adams-1934556926.html?in=l
Томас Бах
МОК
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