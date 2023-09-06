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Сегодня, 09:12

AFP: ВАДА пригрозило Франции запретом на проведение Олимпиады-2024

Ана Горшкова
Корреспондент
Маскот Олимпиады-2024.
Фото AFP
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Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) написало письмо Французскому антидопинговому агентству (AFLD) и пригрозило санкциями, сообщает AFP.

По данным источника, ВАДА перечислило три недавних допинговых случая и обвинило AFLD в принятии решений, которые «не соответствуют ни всемирному антидопинговому кодексу, ни прецедентному праву Спортивного арбитражного суда».

AFLD сообщило, что ВАДА угрожает начать разбирательство, по итогам которого французским спортсменам может быть запрещено выступать на некоторых соревнованиях, а также проводить у себя подобные мероприятия, например Олимпийские игры.

5 сентября стало известно, что мужская и женская сборные России по водному поло лишились шансов выступить на Олимпийских играх-2024. 4 сентября World Aquatics допустила российских спортсменов к участию в индивидуальных международных соревнованиях.

Летняя Олимпиада-2024 должна пройти с 26 июля по 11 августа в Париже.

Олимпиада
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