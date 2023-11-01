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Экс-президент ОКР Жуков: «Если МОК не изменит условия, то России не будет на Олимпиаде-2024»

Экс-президент ОКР Жуков высказался об участии россиян в Олимпиаде-2024
Ана Горшкова
Корреспондент
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Почетный президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков высказался о возможном участии российских спортсменов в Олимпиаде-2024 в нейтральном статусе.

«Если МОК не изменит те условия, которые есть сейчас, то России точно не будет на Олимпиаде в Париже. Мне кажется, президент нашей страны очень правильно и ярко высказался по этому поводу (улыбается). Спортсмены сами должны решать в этой ситуации. Почему МОК так повел себя в отношении российских и белорусских спортсменов? Это вопрос к МОК. У меня есть свои соображения... Основные спонсоры у МОК — американские компании. И западные в целом. Я думаю, что они оказывают давление на руководство МОК. МОК сам ведет к тому, что олимпийское движение будет меняться очень сильно. Вообще, многие считают, что нынешние действия МОК ведут к расколу олимпийского движения», — приводят слова Жукова «Известия».

28 февраля 2022 года МОК рекомендовал международным спортивным федерациям отстранить российских спортсменов от соревнований. В марте 2023 года организация предложила допустить атлетов из России и Белоруссии, не поддерживающих СВО, к турнирам в нейтральном статусе.

Игры во Франции пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Сборная Гватемалы участвует в&nbsp;Панамериканских играх без флага. «Счастливы соревноваться под нейтральным флагом». Собратья россиян по несчастью радуются допуску

Источник: Известия
Александр Жуков
МОК
ОКР
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