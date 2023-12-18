Мельникова: «Как спортсмену мне хочется на Олимпиаду. Но как гражданину России, наверное, нет»

Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова в разговоре с «СЭ» ответила на вопрос о возможном участии в Олимпиаде в Париже-2024.

— Остается ли надежда на участие в Олимпийских играх-2024 в Париже?

— Решать будет федерация, учитывая критерии. В глубине души я надеюсь. Мне грустно от мысли, что не будет возможности поехать в Париж. Все-таки надеюсь, что спорт вне политики.

— Были бы вы готовы поехать в статусе нейтрального спортсмена?

— Это очень сложный вопрос. Как спортсмену мне хочется на Олимпиаду. Но как гражданину России, наверное, нет, — сказала Мельникова «СЭ» на Матче звезд FONBET Кубка России.

23-летняя Мельникова является олимпийской чемпионкой 2020 года в командном первенстве, абсолютной чемпионкой мира в личном многоборье (2021), двукратной чемпионкой Европейских игр 2019 года и четырехкратной чемпионкой Европы.

В июле исполком Международной федерации гимнастики (FIG) принял решение допустить спортсменов из России и Белоруссии к соревнованиям под эгидой организации в нейтральном статусе. Российские и белорусские гимнасты будут иметь право участвовать в соревнованиях FIG с 1 января 2024 года, включая квалификационные турниры к Олимпиаде-2024.