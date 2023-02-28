Российский фигурист и хореограф, серебряный призер Олимпиады Илья Авербух в интервью «СЭ» высказался об участии сборной России в международных соревнованиях в нейтральном статусе. По его мнению, это допустимо, но без требований выразить отношение к военной операции на Украине.

— Нас собираются возвращать, пока без флага, правда. Здесь есть какой-то позитив? Или нейтральный флаг — это предательство, как у нас любят некоторые говорить?

— Очень деликатная тема. Конечно, я не согласен, мы должны выступать под нашим флагом. Но я прошу относиться всех с уважением к спортсменам. Их век крайне скоротечен, к сожалению. Художник может ждать. Певец может. Но пик спортсмена два — четыре сезона максимум. Из уважения к нашим спортсменам, к тому, сколько средств наша страна вложила в них — надо выступать. Хотя бы из понимания того, что нет людей, которые бы не знали, что выступает спортсмен из России.

Это все равно пропаганда российского спорта, возможность для нас оставаться в мировой орбите, отстаивать свою позицию. Конечно, у каждого свое мнение, есть ребята в единоборствах, кто радикально настроен, мол, пока не будет флага — не выступаем. Я его тоже уважаю. Но если будет принято такое взвешенное решение, что мы можем выступать, отстаивать нашу страну сначала под нейтральным флагом, я бы просил болельщиков с уважением относиться к тем, кто решит соревноваться.

— В объявлениях МОК присутствует еще один тонкий момент — про отношение к военной операции.

— Вот если уже будет возникать вопрос, что ты должен еще и высказаться, условно, осудить спецоперацию — это уже недопустимо. Это абсолютное вмешательство в личную жизнь. Если добавляется условие, что спортсмен должен что-то высказать, выступления невозможны. Дело не в позиции человека, непозволительна сама постановка такого вопроса, само требование.