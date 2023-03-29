Авербух прокомментировал условия МОК по допуску российских спортсменов

Российский тренер и хореограф, чемпион мира Илья Авербух в интервью «СЭ» отреагировал на новость о критериях МОК для возвращения российских спортсменов на международные соревнования.

— Тут я могу только присоединиться к руководителю Олимпийского комитета России Станиславу Позднякову — это дискриминация и по паспорту, и по виду спорта, раз командные виды не допускаются. Мне это непонятно. Конечно, уже хорошо, что лед тронулся, но пока условия в таком виде неприемлемы. Надеюсь, их будут корректировать, — сказал Авербух.

Во вторник, 28 марта, МОК рекомендовал международным федерациям допускать до стартов российских спортсменов, не поддерживавших СВО, в нейтральном статусе. Также организация призвала не допускать до турниров атлетов, связанных с вооруженными силами и органами безопасности.