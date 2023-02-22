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Сегодня, 17:01

Австралия поддержала идею допуска россиян к Олимпиаде в нейтральном статусе

Ана Горшкова
Корреспондент
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Олимпийский комитет Австралии (AOC) поддерживает позицию Международного олимпийского комитета (МОК) по допуску российских и белорусских спортсменов к участию в летних Олимпийских играх в Париже в нейтральном статусе.

«Вопрос участия России и Белоруссии в Олимпиаде — это очень сложный вопрос. У МОК есть мандат на объединение мира посредством мирного соревнования. Спорт дает нам эту надежду. AOC поддерживает позицию МОК о том, что роль спорта в объединении мира посредством мирного соревнования, содействии гармонии, а не в наказании отдельных спортсменов за политику и действия их правительств. Мы не можем дискриминировать спортсменов на основании их паспортов или действий их правительств», — приводит слова представителя AOC РИА «Новости» со ссылкой на Guardian.

25 января исполком МОК заявил, что планирует рассмотреть возможность допуска российских и белорусских атлетов, не поддерживающих специальную военную операцию (СВО), к соревнованиям в нейтральном статусе.

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Источник: РИА Новости
Олимпиада
МОК
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