Бах поблагодарил членов МОК после предложения выдвинуть его на третий срок

Президент МОК Томас Бах поблагодарил членов организации после предложения о переизбрании его кандидатуры на третий срок.

«Я благодарен вам за поддержку, воспринимаю ее как символ нашего единства. Только если мы объединимся, у нас будет авторитет. Если мы будем разъединены, мы не сможем демонстрировать пример другим. Я очень лоялен Олимпийской хартии, поддерживаю объяснение главы нашей юридической комиссии, как мы можем двигаться в этом направлении», — цитирует Баха РИА «Новости Спорт».

Бах возглавляет МОК уже более 10 лет. 69-летний немец был избран на должность президента организации 10 сентября 2013 года.

В МОК предложили избрать Баха на третий срок