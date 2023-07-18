Бах рассказал о мерах МОК для участия трансгендеров в турнирах

Глава МОК Томас Бах рассказал о рамках для международных федераций для участия трансгендеров в соревнованиях в соответствии с научными подходами.

«Понятно, что нельзя сравнивать всадника и метателя молота в легкой атлетике. Мы очертили четкие рамки для международных федераций в соответствии с научными подходами. Трансгендеры, юридические эксперты, научные эксперты должны прийти к решению. Несколько дней назад соответствующие подразделения в ООН призвали международные федерации проводить политику по этому вопросу в соответствии с линией МОК», — цитирует Баха РИА «Новости».

Ранее Международный союз велосипедистов (UCI) и Всемирная легкоатлетическая ассоциация (World Athletics) запретили трансгендерным спортсменам участвовать в соревнованиях с женщинами. В июне 2022 года Международная федерация плавания ужесточила правила участия трансгендеров в соревнованиях.