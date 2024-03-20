Бах считает, что ОКР должен следовать правилам олимпийского движения для восстановления в МОК

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах рассказал, что Олимпийскому комитету России (ОКР) для восстановления отношений нужно следовать правилам олимпийского движения.

«Все предельно ясно. Все, кто соблюдает правила, приветствуются в олимпийском движении. Таким образом, в тот момент, если ОКР будет соблюдать правила, мы их поприветствуем, в данный момент мяч на их стороне», — цитирует Баха ТАСС.

Ранее Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал позитивным решение МОК о том, что спортсменов из России не заставят осуждать СВО.

В конце 2023 года МОК объявил о допуске на Игры-2024 атлетов из России и Белоруссии в индивидуальном нейтральном статусе при соблюдении опеределенных критериев.

Летние Олимпийские игры-2024 пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа. Эстафета олимпийского огня начнется в апреле и пройдет через все регионы Франции.

12 октября 2023 года МОК отстранил ОКР до дальнейшего уведомления в связи с включением в состав организации олимпийских советов ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей