Бах выступил против инициативы Украины о бойкоте Олимпиады

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах высказался против бойкота Олимпиады.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что коалиция из 35 стран готова бойкотировать Олимпиаду в Париже, если к ней будут допущены российские спортсмены.

«Все, кто призывал к бойкоту, должны были понимать, что такой спортивный бойкот не имел никакого эффекта и был просто символическим, но он не оправдал их ожиданий. Напротив, в большинстве случаев это наносило ущерб», — приводит слова Баха РИА «Новости».

В марте 2023 года МОК рекомендовал допускать к соревнованиям в нейтральном статусе тех россиян, которые не выражали публичную поддержку СВО, а также не связаны с военными структурами. Однако решение не распространяется на командные виды спорта.