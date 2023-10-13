Бах — о российских спортсменах: «Африканские страны просили снять ограничения и дать выступать с флагами и гимнами»

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что представители африканских стран попросили рассмотреть варианты отмены ограничений в отношении российских и белорусских спортсменов.

«Они попросили дать возможность выступать с национальными флагами, гимнами и другими символами национальной идентификации», — цитирует Баха ТАСС.

МОК до сих пор не принял решение по поводу того, будут ли допущены спортсмены из России до участия в летней Олимпиаде-2024 в Париже. Игры во Франции пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.

29 сентября стало известно, что российские спортсмены будут допущены до участия в Паралимпиаде-2024, которая пройдет в Париже с 28 августа по 8 сентября 2024 года.

Бах рассказал, что позиция МОК по допуску россиян встречает все больше поддержки