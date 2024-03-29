Бах заявил, что МОК поддается влиянию со стороны политиков

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах рассказал о влиянии политиков на организацию.

По словам Баха, если у МОК исчезнут проблемы с политикой, это будет означать, что комитет утратил свою актуальность.

«Мы должны во что бы то ни стало защищать нашу автономию. Я это уже говорил много раз, но, очевидно, нужно повторить. Это не значит, что мы аполитичны, что мы ведем себя так, как если бы жили на острове святых, что мы не признаем политического влияния наших действий. Они должны иметь политическое влияние. Потому что в противном случае мы не были бы актуальны», — цитирует Баха ТАСС.

В конце 2023 года МОК объявил о допуске на Олимпиаду-2024 спортсменов из России и Белоруссии в индивидуальном нейтральном статусе при соблюдении ряда критериев. Также комитет запретил россиянам и белорусам участвовать в церемониях открытия и закрытия Игр.

Олимпийские игры 2024 года пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа.