Бестемьянова положительно оценила заявление Баха, выступившего против дискриминации российских спортсменов

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова отреагировала на заявление президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха, выступившего против дискриминации российских спортсменов.

«Бах — молодец. Что тут можно еще сказать? Очень ждем положительного решения от других федераций. Спорт — вне политики! Вот лозунг, под которым должны проходить Олимпийские игры. А все остальное не должно влиять на соревнования, особенно политика», — приводит RT слова Бестемьяновой.

В феврале 2022 года МОК рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских атлетов к участию в соревнованиях. В январе этого года МОК вернулся к рассмотрению вопроса участия спортсменов из России и Белоруссии в международных турнирах.