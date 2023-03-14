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Бестемьянова: «С флагом или без — все знают, что выступают русские»

Алина Савинова
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Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова верит в то, что Международный олимпийский комитет допустит российских спортсменов к Олимпиаде-2024.

«Верю! Все может меняться очень быстро. Еще практически полтора года до них. Я очень верю, что все может повернуться в нашу сторону», — цитирует Бестемьянову «КП Спорт».

Также она считает, что спортсменам из России нужно ехать на Олимпийские игры даже в нейтральном статусе.

«Думаю, надо ехать. Я была в Пхенчхане-2018, нас называли нейтральной командой. Но ни одного человека в зале не было, который бы не понимал, что вышли русские. С флагом или без — все знают, что выступают русские. Надо ехать и показывать, какие мы классные. Каждый спортсмен должен хорошо делать свою работу. Все остальное — политика. Сделай все, что ты умеешь, и тогда страна будет тобой гордиться», — добавила экс-фигуристка.

В январе МОК заявил о том, что рассматривает допуск россиян к соревнованиям в нейтральном статусе.

Олимпийские игры-2024 пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа.

Источник: https://www.kp.ru/sports/figurnoe-katanie/s-flagom-ili-bez-vse-znayut-chto-vystupayut-russkie-bestemyanova-vyrazila-nadezhdu-na-uchastie-rossiyan-v-olimpiade-2024/
Олимпиада
Наталья Бестемьянова
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