Поветкин отреагировал на решение МОК о допуске россиян к Олимпиаде-2024 в нейтральном статусе

Боксер-тяжеловес Александр Поветкин прокомментировал решение МОК о допуске россиян к Олимпиаде-2024 в нейтральном статусе.

«Ребята много тренировались, чтобы поехать на Олимпиаду. И даже если они поедут (в нейтральном статусе. — Прим. «СЭ») все равно все будут знать, что это российские спортсмены. Но я уже был на Олимпиаде, и поехал бы только с нашим флагом», — сказал Поветкин журналистам после конгресса IBA в Дубае.

9 декабря в Дубае пройдет турнир «Ночь чемпионов IBA», в главном событии которого олимпийский чемпион по боксу Альберт Батыргазиев сразится с кубинцем Ласаро Альваресом.