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Колобков: «Сейчас санкции против россиян основаны на эфемерных разглагольствованиях спортивных чиновников»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Бывший министр спорта РФ Павел Колобков в комментарии для «СЭ» оценил шансы российских спортсменов на участие в Олимпиаде-2024 в Париже.

«Давайте выслушаем всех. Для этого есть Олимпийский комитет России, который в первую очередь формирует делегацию. У них есть комиссия спортсменов. Пусть они со всех сторон обсудят. Если раньше санкции в отношении наших спортсменов хотя бы были основаны на кодексе ВАДА, стандартах, то сейчас они ни на чем не основаны, только на эфемерных разглагольствованиях спортивных чиновников. Понимая это, нужно принимать решение. У наших действующих руководителей достаточно компетенции для этого», — сказал Колобков «СЭ».

9 февраля в МОК заявили, что российские спортсмены смогут выступить на Играх-2024 только в нейтральном статусе. 10 февраля стало известно, что группа из 35 стран будет требовать отстранения России от участия в Олимпиаде.

Летняя Олимпиада-2024 пройдет в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Олимпийские кольца на&nbsp;фоне флага ОКР. 35 стран настаивают на полном отстранении России от Олимпиады-2024. Будет ли бойкот?

Олимпиада
Павел Колобков
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