Жуков — о подаче апелляции в CAS по приостановке членства ОКР в МОК: «Есть хорошие шансы выиграть это дело»

Вице-спикер Госдумы РФ и экс-глава Олимпийского комитета России Александр Жуков в комментарии «СЭ» высказался о том, что Спортивный арбитражный суд (САS) в Лозанне зарегистрировал апелляцию ОКР на отстранение, вынесенное ранее Международным олимпийским комитетом (МОК).

«На мой взгляд, то, что сейчас происходит с нашими спортсменами, — это очевидное нарушение Олимпийской хартии. То, чем они мотивируют свое решение, мол, мы нарушили олимпийское перемирие... В хартии об этом вообще ничего не сказано. Они сначала декларируют, что спорт вне политики, а сами... Но, что касается CAS, они как раз принимали решения в нашу пользу в последние годы. Когда хотели отобрать медали у наших ребят в Сочи, мы все дела выиграли. Думаю, есть хорошие шансы выиграть и это дело в CAS», — сказал Жуков «СЭ».

12 октября МОК временно отстранил ОКР из-за того, что организация включила представительства ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в свой состав.